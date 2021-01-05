«Репортеры без границ» призвали власти Великобритании освободить Ассанжа

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) призвала власти Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«Мы очень довольны тем, что Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в США. В то же время мы крайне разочарованы тем, что суд не занял твердую позицию в пользу свободы прессы и защиты журналистов», — говорится в сообщении.

Там отметили, что «не согласны с оценкой судьи касательно того, что дело не было политически мотивированным и не касалось журналистики и свободы слова».

Ранее судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В настоящее время Ассанж находится в тюрьме в Лондоне за нарушение условий освобождения под залог. Речь идет о событиях 2012 года, тогда Ассанжа обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции. Его задержали в столице Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу США.

Журналист был взят под стражу британской полицией после того, как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Это победа Джулиана»: Лондон отказался выдать Ассанжа

— Суд в Лондоне отказался выдавать Ассанжа США

— Мексика готова предложить Ассанжу политическое убежище