Специалист рассказал, кому нужно бояться утечки личных данных

По данным Positive Technologies, в I квартале 2020 года количество кибератак выросло почти на четверть, передает агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова.

Он рассказал, что половина всех украденных данных — логины и пароли.

Утечка личных данных может произойти с любого незащищенного телефона или компьютера, сказал Куканов. Однако, по его словам, злоумышленники охотятся, как правило, не за личной, а за платежной информацией или паролями.

Для этих целей хакеры используют фишинговые кампании, методы социальной инженерии и широкий набор вредоносных программ, объяснил эксперт.

Чтобы минимизировать риск утечки данных, Куканов рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам, так как они могут быть использованы мошенниками для заражения телефона вирусом. Он также призвал не доверять сайтам с нелегальным контентом, так как вместе с бесплатными программами или фильмами может идти средство его «монетизации» в виде вируса.

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