Администратор российской «Википедии» скончался из-за COVID-19

В Москве скончался администратор российской «Википедии» Сергей Яковлев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

На момент смерти ему было 55 лет.

Катерина Беляева-Чернышева, супруга Яковлева, сообщала на его странице в соцсети, что мужчину госпитализировали в середине декабря. У него был обнаружен коронавирус. Мужчина находился в стабильном состоянии до 28 декабря. Однако потом к COVID-19 «подключилась инфекция», после чего у него началось воспаление.

Яковлев занимался правками российской «Википедии» C 2008 года. Он успел внести в электронную энциклопедию почти 61,5 тыс. изменений, создал 353 статьи.