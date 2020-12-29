«ВКонтакте» назвала главные мемы года

«ВКонтакте» совместно с Memepedia представила рейтинг самых популярных мемов 2020 года. Результаты доступны в приложении «Битва мемов».

Рейтинг был составлен на основании голосов пользователей соцсети, которым предлагалось отдать голос за один из 64 мемов.

На первом месте оказался мем «Загадка от Жака Фреско». В сети появлялись картинки с изображением известного американского инженера, а рядом находился бессмысленный вопрос, который якобы задавал ученый.

Второе место занял мем «Андрей Гайдулян и дэб». В интернет выкладывали селфи актера на фоне различных городов России с подписью «дэб».

Замыкает тройку лидеров «Польская корова» — гифка с коровой, которая танцует под песню Gdzie jest biały węgorz польского артиста Cypis Solo.

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