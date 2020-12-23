В Национальной ассоциации телерадиовещателей допустили закрытие YouTube в РФ

Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких допустил закрытие видеоплатформы YouTube в России, сообщает РИА «Новости».

Широких вспомнил, что два года назад Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, исключил возможность закрытия платформы в России, однако, в настоящее время «тучи сгущаются».

Недавно YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград», а также фильм о Беслане, отметил Широких.

«Мы видим инициативы депутатов Госдумы, и мы понимаем, что вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место быть», — отметил он, выступая на Инфоруме.

Глава НАГ призвал пользоваться российскими площадками, чтобы не оказаться в ситуации «Царьграда», когда весь контент был только на YouTube.

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