Шеф кибербезопасности США при Трампе похвалил русских хакеров

Бывший руководитель службы кибербезопасности США Крис Кребс обвинил Россию в кибератаках на американские структуры и рассказал, почему не удалось это предотвратить. Этим он поделился в интервью телеканалу CNN.

По его словам, масштабные кибератаки произошли после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Китай в прежних хакерских атаках и высмеял заявления в американских СМИ о том, что за этими нападениями стоит Россия.

На вопрос, как удалось допустить эти нападения, Кребс ответил, что были три фактора.

«Во-первых, русские очень хороши в том, что они делают. Во-вторых это была цепочка атак, от которой очень сложно защищаться, в-третьих — 101 общественная организация сейчас не совсем оптимизирована для обороны», — сказал Кребс.

Он также рассказал, что хакерские атаки на американские структуры, которые якобы совершила Россия, произошли во время его работы.

«Да, это случилось в мои часы [работы]... Мы пропустили это. Куча других людей пропустили это. Но сейчас есть над чем поработать, чтобы убедиться в том, что мы сможем бороться с этим (кибератаками) и увести русских из сети, а также сделаем так, чтобы это никогда больше не повторилось», — признался Кребс.

Ранее зарубежные СМИ писали, что группа российских хакеров сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

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