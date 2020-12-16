В Бразилии смартфон выпал из самолета и записал свой полет на видео

В Бразилии смартфон выпал из самолета, сняв свой полукилометровый полет до земли. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел, когда местный житель вел съемку в воздухе во время полета на легкомоторном самолете. Смартфон выпал из рук мужчины и полетел вниз.

Когда бразилец приземлился, он решил разыскать гаджет. По приложению он вычислил место падения, обнаружив девайс на пляже.

Устройство почти не получило повреждений и, более того, сняло на видео свое падение из самолета на землю.