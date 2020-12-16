Еврокомиссия внесла «ВКонтакте» и Telegram в список сайтов с пиратским контентом

Европейская комиссия (ЕК) включила в свой «Список наблюдения за контрафактом и пиратством» соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет ЕК.

Как отметили в ЕК, Telegram был внесен в данный список, так как «заинтересованные стороны сообщают о недостаточных ответных действиях Telegram в ответ на сообщения о нарушениях». По данным комиссии, в Telegram заверили, что вредоносный контент на своей платформе они не содержат, а также удаляют его в течение 24 часов.

В документе также говорится, у пользователей «ВКонтакте» может иметься «несанкционированный доступ к фильмам, телешоу, в том числе через встроенные видеопроигрыватели, а также к книгам». При помощи функции пользователи относительно легко могут находить контент, который нарушает авторские права, указали в ЕК.

Список Еврокомиссии, в который попадают зарубежные порталы с пиратским контентом, ведется с 2018 года. У него отсутствует юридическая сила. Этот список является является информативным.

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