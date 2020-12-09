Пенс заявил, что США обгоняют Россию и Китай в космической гонке

США обгоняют Россию и Китай в космической гонке, начатой в 50-х годах. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, пишет РИА «Новости».

«Космос – это вакуум, но в вопросах национальной безопасности мы не действуем в вакууме. Начатая в 50-х годах космическая гонка продолжается, мы лидируем, но мы не одни», — сказал Пенс.

По его словам, Москва и Пекин продолжают разработки космического оружия: Россия продемонстрировала базирующееся в космосе противоспутниковое оружие, а Китай создал новую пилотируемую станцию и привезет образцы грунта с Луны.

«Это соревнование, которое мы выигрываем сегодня и будем выигрывать в предстоящих поколениях», — заключил Пенс.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Через пару-тройку лет»: Илон Маск собрался в космос

— «Сдерживание России»: что будет в оборонном бюджете США

— Экипаж МКС несколько раз выйдет в открытый космос в январе