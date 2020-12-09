Врач рассказала об опасности синего света от экранов гаджетов

Врач-офтальмолог «СМ-Клиники» Арпине Адамян рассказала об опасности синего света от экранов гаджетов, передает агентство «Прайм».

Синий свет — HEV-излучение — сейчас исходит почти от всех гаджетов, так как их подсвечивают с помощью светодиодных и люминесцентных ламп.

Эта световая волна с экранов гаджетов — самая короткая в световом спектре, однако обладает максимальной энергией, сказала Адамян.

По словам врача, синий свет плохо влияет на сетчатку глаза, вызывая в ней фотохимические реакции, которые разрушают фоторецепторы и клетки пигментного эпителия сетчатки. Причем эти процессы необратимы, отметила офтальмолог.

Кроме этого, HEV-излучение приводит к преждевременному старению кожи и к появлению пигментных пятен. Синий свет также снижает выработку гормона сна мелатонина и вызывает бессонницу. Излучение приводит к развитию синдрома сухого глаза и дистрофии сетчатки, вследствие чего глаза начинают уставать, а зрение — падать, добавила Адамян.

Она посоветовала надевать при работе с гаджетами специальные компьютерные очки, которые частично защищают от синего света, поглощая его желтым светофильтром. Также врач рекомендовала каждый час отвлекаться от монитора гаджета, а за 2-3 часа до сна полностью отказаться от любых устройств.

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