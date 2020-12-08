Россияне назвали преимуществом удаленки возможность работать голыми

Жители России назвали основные плюсы удаленки, среди которых возможность просыпаться за несколько минут до начала работы и трудиться без одежды. Такие выводы по результатам опроса сделали в «Лаборатории Касперского», говорится в пресс-релизе компании.

Уточняется, что большая часть респондентов, 56%, надевают для работы из дома удобную одежду. Еще 11% обходятся без нее и трудятся голыми.

«Больше половины (53%) рады, что простились с поездками в офис и могут просыпаться за несколько минут до начала рабочего дня, а также прилечь в перерывах», — говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Почти четверть опрошенных, 22%, полюбили работать на балконе и свежем воздухе. После перехода на дистанционный формат труда 20% респондентов стали чаще смотреть фильмы, еще 14% — увлеклись видеоиграми. Некоторые россияне с выходом на удаленку начали реже принимать душ. В этом признались 4% респондентов.

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