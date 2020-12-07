YouTube назвал самые популярные видео в России в 2020 году

Видеохостинг YouTube назвал самые популярные в 2020 году видеоролики в России.

Как сообщает сервис, наибольшей популярностью у россиян в уходящем году пользовались юмористические видео.

Так, наибольшее количество просмотров набрало шоу «Что было дальше?» с участием журналиста Юрия Дудя и певицы Лолиты Милявской.

На втором месте выпуск шоу «вДудь» с комиком Алексеем Щербаковым. На третьем — выпуск «Вечернего Урганта» с участием рэп-исполнителя Моргенштерна.

В десятку также вошли ролики «За сколько минут опарыши съедят бургер», видео-челлендж «Вернулись в школу на один день» и ролик «Немецкая овчарка дождалась друга из армии 2».

Списки составлены на основе данных по органическим просмотрам на YouTube с 1 января по 15 ноября 2020 года.

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