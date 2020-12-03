Бразилия требует от Apple вернуть зарядное устройство в коробку с iPhone
Агентство по защите прав потребителей Procon-SP в Бразилии требует от Apple вернуть зарядные устройства в коробки с iPhone. Об этом сообщается на сайте агентства.
Procon-SP обратилась к Apple с просьбой объяснить, почему новые смартфоны лишились зарядок.
Ответ компании о том, что у большинства потребителей уже есть зарядные устройства и их удаление снизит выбросы углерода, агентство не удовлетворил.
«Если компания заявляет о сокращении выбросов углерода и защите окружающей среды при продаже продуктов без зарядных устройств, то она должна представить проект утилизации. Procon-SP будет требовать, чтобы Apple представила жизнеспособный план», — заявили в агентстве.
Как считают в Procon-SP, изымать зарядное устройство, не меняя при этом цену продукта и не представляя плана по сбору и переработке старых устройств — непоследовательно.
«Поведение Apple будет рассмотрено наблюдательным советом, и в случае обнаружения нарушений закона компания может быть оштрафована в соответствии с Кодексом защиты прав потребителей», — говорится на сайте агентства.
Ранее стало известно, что Apple убрала из комплекта новых iPhone зарядку и наушники.
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