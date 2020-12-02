Более 50% россиян хотят сократить роль интернета в своей жизни
Порядка 56% опрошенных россиян хотели бы уменьшить число действий онлайн в своей повседневной жизни или полностью отказаться от них. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Отмечается, что при этом лишь 3 из 10 респондентов довольны количеством онлайн-сервисов в их жизни.
При этом уменьшить количество действий онлайн на работе хотели бы 16% опрошенных, или каждый шестой россиянин, среди граждан в возрасте 45 лет и старше эта доля равна 18%.
По данным опроса, в общении 21% граждан хотят уменьшить число действий через сеть. Среди россиян в возрасте 25-34 лет такое мнение выразили 23%. При этом общение через сеть не устраивает женщин в большей мере, чем мужчин — 23% и 20% респондентов соответственно.
Опрос проводился в период с 18 ноября по 1 декабря 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 422 населенных пунктах, во всех федеральных округах.
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