Сноуден в ближайшее время подаст заявление на гражданство РФ
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в ближайшее время подаст заявление на российское гражданство, передает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену.
Он рассказал, что Сноуден занимается подборкой документов на получение российского гражданства, и в ближайшее время намерен подать заявление о вступлении в гражданство.
«Как только мы подготовим весь пакет, мы сообщим», — добавил Кучерена.
Россия предоставила Сноудену временное убежище в 2013 году при условии, что он прекратит свою деятельность против США. До этого экс-сотрудник АНБ передал американским СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании в сети. В 2014 году Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России.
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