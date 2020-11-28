Специалист рассказал о способах заработка с помощью смартфона

Заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин рассказал, как можно заработать деньги с помощью смартфона. Об этом пишет «Прайм».

По его словам, существует приложение Streetbee Pro, которое выдает задания на аудит разных торговых заведений.

«Нужно посетить торговую точку, сделать в приложении фото и сдать их через то же приложение для получения оплаты. За одну задачу можно заработать до нескольких сотен рублей», — пояснил эксперт.

Также можно заработать, продавая фотографии со смартфона на фотостоках. Аверин отмечает, что такие фото бывают часто востребованы у журналистов и рекламных агентств.

Продать можно сюжетные портреты, фотографии с разными достопримечательностями, натюрморты, предметные фото и пейзажи.