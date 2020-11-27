FT: Facebook запустит криптовалюту Libra в начале 2021 года

Компания Facebook намерена в январе следующего года выпустить в обращение криптовалюту Libra. Об этом сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что криптовалюта появится на рынке в ограниченном формате. Ранее Facebook хотел выпустить несколько видов криптовалюты, а также «цифровую корзину» из них.

По данным газеты, новая криптовалюта будет обеспечиваться долларом. Точная дата появления Libra будет зависеть от сроков ее согласования со швейцарским финансовым регулятором.

Компания Facebook в июне прошлого года объявила, что рассчитывает выпустить собственную криптовалюту. Новая валюта будет действовать благодаря технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу. Власти США и другие страны выразили обеспокоенность надежностью валюты.

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