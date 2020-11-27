В России более чем на 90% выросло число преступлений через мобильную связь

Число преступлений с использованием мобильной связи в России в 2020 году выросло более чем на 90%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД РФ.

Так, по данным министерства, с начала года в стране было совершено более 420 тыс. IT-преступлений, из них 216 тыс. относятся к категории тяжких и особо тяжких.

«В том числе совершенных с использованием или применением сети интернет — 244 тыс., что почти на 93% больше аналогичного периода прошлого года, средств мобильной связи — 181 тыс., что на 96% больше аналогичного периода прошлого года», — сообщили в МВД.

Кроме того, с начала года число преступлений с банковскими картами в России выросло на 482%. В министерстве связали это с доверчивостью граждан и пробелами в безопасности банковских систем, в том числе с утечкой данных.

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