Эксперты подозревают в «шпионаже» роботов-пылесосов

Сингапурские ученые подозревают, что роботы-пылесосы могут шпионить за своими хозяевами. Об этом пишет РЕН.

Отмечается, что гаджеты могут записывать любые звуки, в том числе голоса.

«Мы исследовали обычные пылесосы, те, что продаются в интернете. Любой из них можно настроить на передачу этой информации», — приводятся слова автора исследования Шрирама Сами.

Он подчеркнул, что устройства распознают 9 из 10 произнесенных слов. Для этого роботы-пылесосы используют лазер, при помощи которого они ориентируются в пространстве. Лазер можно настроить так, чтобы он считывал звуковые вибрации.

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