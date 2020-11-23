Российское ПО начнут устанавливать на все продаваемые устройства

На все продаваемые в России электронные устройства с нового года будут устанавливать российское программное обеспечение. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

Речь идет о смартфонах, планшетах, стационарных компьютерах, ноутбуках и умных телевизорах.

Перед продажей предустанавливать будут поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы и программы для доступа в облачные хранилища.

Также в список вошли e-mail сервисы, голосовые помощники, программы для онлайн-трансляций, аудио-видеосервисы, программы для использования платежной системы «Мир», госуслуги, антивирусы.

Правом на такое ПО должны владеть Россия, субъект страны, российское юридическое или физическое лицо.

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