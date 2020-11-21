Эксперт рассказал, что можно узнать о владельце номера телефона через интернет

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как узнать владельца номера телефона с помощью интернета.

По его словам, сведения о пользователе можно найти в мессенджерах и на страницах в соцсетях.

«Это возможно благодаря поиску по номеру телефона. Даже если вы отключили эту функцию, но используете одну и ту же аватарку в мессенджере и социальных сетях, элементарный поиск по картинке в поисковике приведет злоумышленников на публичную страницу», – объяснил эксперт «Прайму».

Так, если информация в соцсетях находится в открытом доступе, то злоумышленники могут использовать все полученные сведения в корыстных целях — это ФИО человека, место жительства, дата рождения, место работы или учебы, друзья и родственники, часто помещаемые места, интересы и предпочтения.

Чтобы владельца номера было сложнее выследить, Куканов предлагает использовать разные номера для важных и менее важных аккаунтов, не оставлять телефонный номер на подозрительных сайтах, особенно в сочетании с другими персональными данными. Также специалист рекомендует скрывать фотографию в мессенджерах от незнакомых лиц, запретить в настройках социальных сетей поиск по номеру телефона и скрывать информацию от посторонних. Кроме того, лучше использовать двухфакторную аутентификацию и сложные пароли.

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