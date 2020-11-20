Дуров раскритиковал новый iPhone

Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров назвал iPhone 12 Pro очень громоздким оборудованием, габаритной версией iPhone 5 с «уродливым набором камер, торчащих из разных сторон». Об этом он написал в Telegram.

«Пресловутая выемка и широкие лицевые панели все еще присутствуют, что создает низкое соотношение экрана к корпусу и в целом ощущение устаревшего устройства»», — отметил он.

По его мнению, спустя 9 лет после смерти основателя Apple Стива Джобса, компания так ничего нового и не придумала и живет за счет старых идей.

Он отметил, что с такими новинками неудивительно, что с начала этого года продажи iPhone упали на 21%. Он считает, что если так и дальше продолжится, то через 7-10 лет доля iPhone на мировом рынке будет совсем незначительной.

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