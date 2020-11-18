Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды YouTube

Роскомнадзор написал компании Google LLC письмо с требованием снять ограничения, введенные в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE», который ведет журналист Владимир Соловьев.

По данным федеральной службы, материалы канала с октября 2020 года перестали попадать в раздел «В тренде» YouTube, хотя ранее бывали там достаточно часто.

«Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории», — говорится в сообщении.

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