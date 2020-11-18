Жительницу Казани оштрафовали из-за мата в WhatsApp

Жительнице Казани выписали штраф в размере 1 тысячи рублей за матерное оскорбление в «соседском чате» WhatsApp. Такое решение вынес Мировой суд города, рассказала изданию изданию «Казанский репортер» девушка.

По словам женщины, в мессенджере обсуждался вопрос перехода дома от управляющей компании в ТСЖ. Участниками спора были 20 человек.

«В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией», — рассказала она.

Жительница Казани сообщила, что один из участников спора написал на нее заявление в прокуратуру, хотя нецензурное оскорбление предназначалось не ему. Как отметила девушка, оно было направлено в адрес мужчины по имени Ленар, который в чате отсутствует.

Россиянка добавила, что собирается обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.

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