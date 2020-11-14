TikTok починит интернет записавшему обращение с березы студенту

Компания TikTok предложила помощь с починкой интернета студенту-блогеру Алексею Дудоладову, который вынужден подключаться к занятиям с восьмиметровой березы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу компании.

В TikTok подчеркнули, что подобный способ опасен для здоровья. Кроме того, сервис пригласил блогера в программу развития талантов.

Ранее Алексей Дудоладов из деревни Станкевичи Омской области опубликовал в социальных сетях обращение к главе региона Александру Буркову. Блогер рассказал, что является студентом и вынужден забираться на восьмиметровую березу, чтобы подключиться к онлайн-парам. Он пояснил, что хороший доступ в интернет в деревне удается получить только на дереве, и попросил губернатора решить эту проблему.