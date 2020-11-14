Полиция Монреаля разыскивает сообщивших о захвате заложников в здании Ubisoft
Антон Демидов
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Полиция Монреаля занимается поиском лиц, сообщившим о захвате заложников в здании, в котором находится офис компании Ubisoft, передает телеканал TVA.
По информации канала, следователи активно разыскивают одного или нескольких авторов ложного сообщения, из-за которого была проведена мобилизация служб правопорядка.
Ранее канадские СМИ сообщили о том, что полиция Монреаля начала спецоперацию у здания Ubisoft. Позже городская полиция уведомила, что стражи порядка эвакуируют людей из здания. Официальных подтверждений от властей о захвате заложников не поступало.
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