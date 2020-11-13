Турция оштрафовала Google на $25,6 млн за «злоупотребние доминирующим положением на рынке поисковых систем», пишет Sabah.

Соответствующее решение вынесло турецкое антимонопольное ведомство.

Турецкие власти посчитали, что компания размещала текстовые объявления «с неопределенным и интенсивным рекламным качеством», которые не приносили доход от рекламы. Так система скрывала другие результаты поисковой выдачи.

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