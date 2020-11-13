Кабмин готовит новые меры для поддержки IT-отрасли

Министерство цифрового развития предложило новые меры для поддержки цифровой отрасли, среди которых снижение налогов и другие льготы. Об этом пишет «Коммерсант».

Меры включают отмену валютного контроля, создание магазина для игровых приложений и снижение ставки НДС до 10% на подписку на онлайн-кинотеатры.

Также министерство считает, что НДС должен вычитаться, если программное обеспечение лицензируются иностранными пользователями («налог на Google») и включается в реестр отечественного ПО.

Подчеркивается, что Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центральный банк уже раскритиковали меры, потому что пакет может сократить доходы в бюджет. Кроме того, предложения поддерживают крупных игроков на цифровом рынке, что противоречит антимонопольной стратегии государства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Пермском крае планируют увеличить число занятых в IТ-сфере до 22 тыс.

— В Госдуме назвали актуальным и исполнимым предложение Макрона по контролю в Сети

— Малькевич: Россия ведёт себя правильно и жёстко с мировыми IT-гигантами

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Пермском крае планируют увеличить число занятых в IТ-сфере до 22 тыс.

— В Госдуме назвали актуальным и исполнимым предложение Макрона по контролю в Сети

— Малькевич: Россия ведёт себя правильно и жёстко с мировыми IT-гигантами