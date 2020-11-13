Twitter счел сомнительными около 300 тысяч публикаций о выборах в США

Около 300 тысяч публикаций в социальной сети Twitter, связанных с президентскими выборами в США, были помечены как «вводящие в заблуждение». Об этом сообщается в официальном блоге руководства компании.

Речь идет о публикациях, сделанных с 27 октября по 11 ноября, отмечается в сообщении. Получившие специальную отметку сообщения составляют 0,2% от всех сообщений о выборах, сделанных в указанный период.

Twitter неоднократно отмечал как сомнительные публикации действующего президента США Дональда Трампа, заявляющего о нарушениях при подсчетах голосов и о своей победе на выборах.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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