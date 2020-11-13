WSJ: власти США отложили запрет TikTok

Министерство торговли США в настоящее время не будет реализовывать запрет приложения TikTok, который должен был вступить в силу в четверг, 12 ноября. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление ведомства.

Действия департамента задерживают реализацию закона, который запрещает американским магазинам приложений предлагать скачивание TikTok, указано в сообщении. В заявлении Министерства торговли говорится, что приказ о закрытии не вступит в силу «в ожидании дальнейших юридических изменений».

Администрация Соединенных Штатов обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям КНР. В связи с этим Трамп в августе подписал указы «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat», где дал месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. После этого срок введения запрета неоднократно продлевался из-за обсуждения сделок по покупке приложения американскими компаниями.

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