Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта

Папа Римский Франциск призвал верующих по всей планете молиться, чтобы роботы и искусственный интеллект оставались благом для человечества, а не причиняли вред. Заявление главы католиков опубликовано на YouTube.

Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.

В противном случае последствия технического прогресса могут привести к усилению неравенства и обозначить перед людьми новые глобальные вызовы, отметил Папа.

Ранее Ватикан совместно с Microsoft и IBM опубликовал «Римский призыв к этике искусственного интеллекта», в котором были перечислены принципы создания новых технологий, которые нужно соблюдать специалистам со всего мира: прозрачность, инклюзивность, ответственность, беспристрастность, надежность и безопасность.

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