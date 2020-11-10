Apple представила первые MacBook на собственном процессоре

Американская компания Apple во время третьей осенней презентации представила ноутбуки MacBook Air и Pro и настольный компьютер Mac mini на базе процессора M1 собственного производства. Трансляция велась на сайте компании.

Представитель Apple сообщил, что процессору присвоили название M1. Он отметил, что это первый чип, который был создан специально для Mac.

«Это удивительно функциональный чип», — заявили на презентации.

Новый MacBook Air работает без кулеров. На одном заряде батареи он может воспроизводить до 18 часов видео. Компьютер будет стоить в США $999. Новый MacBook Pro с экраном 13 дюймов обладает системой из трех микрофонов и способен воспроизводить видео до 20 часов без подзарядки. Этот компьютер будет продаваться в США от $1299.

Новый Mac mini имеет два порта USB-C с поддержкой Thunderbolt 4. Компьютер оснащен монитором Apple Pro Display XDR. Он также является первым в линейке компактных настольных компьютеров Apple, который поддерживает алгоритмы машинного обучения. Цена Mac mini в США — от $699.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дорогу молодым: Apple откажется от двух моделей iPhone

— «И еще кое-что»: Apple объявила о ноябрьской презентации

— Apple предложила россиянам дополнительную гарантию на iPhone за 15 тысяч рублей