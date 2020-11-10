В Москве на видеонаблюдение потратят 30 млрд рублей

Московские власти с 2021 по 2023 год потратят около 30 млрд рублей на видеонаблюдение, сообщил во вторник замруководителя департамента финансов Москвы Павел Дитятев. Об этом пишет «Интерфакс».

«На функционирование системы видеонаблюдения на трехлетку предусмотрено 28,5 млрд рублей, в том числе в 2021 году — 9,3 млрд рублей. Эти средства... позволят обеспечить функционирование без малого 176 тысяч камер и передачу с них видеоизображения в единый центр хранения данных», — сказал Дитятев.

Еще около 20 млрд рублей выделят на общегородской Wi-Fi, 14,6 млрд рублей — на вычислительную технику и программное обеспечение, 1,5 млрд рублей — на информационную безопасность.

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