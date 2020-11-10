Искусственный интеллект поможет российским врачам диагностировать COVID-19
В России создали многофункциональную платформу по автоматизированной диагностике коронавируса и туберкулеза. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).
Так, платформа «Антикорона» с помощью алгоритмов искусственного интеллекта анализирует рентгеновские изображения, тем самым помогая медработникам выявить коронавирус и составить индивидуальный план лечения для пациента.
Кроме того, данная облачная платформа способна диагностировать ряд других заболеваний грудной клетки, в том числе туберкулез, путем анализа цифровых снимков КТ, МРТ, ПЭТ и других.
Подобным образом работает и платформа «АнтиКох». Благодаря тому, что сервис был выставлен в хранилище данных, доступ к нему могут получить врачи по всей России.
Как уточняется, разработкой платформы на базе МГУ занимались специалисты из Центра компетенций НТИ совместно с коллегами из «Радиокомпании «Вектор» и «ФтизисБиоМед».
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