Пользователи пожаловались на сбой в работе Netflix

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Netflix/Depositphotos

В ряде стран фиксируются проблемы в работе стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает портал Downdetector.

Больше всего на работу сервиса жалуются пользователи в США, Бразилии, Аргентине и на Кубе.

По данным портала, 46% пользователей испытывают проблемы с подключением, у 26% возникают трудности с работой сайта. Кроме того, 27% пользователей жалуется на проблемы с просмотром видео.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

ЛжеНетфликс: как хакеры взламывают любителей сериалов

Защита от интервентов: как обуздать иностранные онлайн-кинотеатры

Глава РАЭК: локализация Netflix — импульс для развития видеосервисов в РФ