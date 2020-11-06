Пользователи пожаловались на сбой в работе Netflix
Антон Демидов
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В ряде стран фиксируются проблемы в работе стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает портал Downdetector.
Больше всего на работу сервиса жалуются пользователи в США, Бразилии, Аргентине и на Кубе.
По данным портала, 46% пользователей испытывают проблемы с подключением, у 26% возникают трудности с работой сайта. Кроме того, 27% пользователей жалуется на проблемы с просмотром видео.
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