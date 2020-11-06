Пользователи пожаловались на сбой в работе Netflix

В ряде стран фиксируются проблемы в работе стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает портал Downdetector.

Больше всего на работу сервиса жалуются пользователи в США, Бразилии, Аргентине и на Кубе.

По данным портала, 46% пользователей испытывают проблемы с подключением, у 26% возникают трудности с работой сайта. Кроме того, 27% пользователей жалуется на проблемы с просмотром видео.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЛжеНетфликс: как хакеры взламывают любителей сериалов

— Защита от интервентов: как обуздать иностранные онлайн-кинотеатры

— Глава РАЭК: локализация Netflix — импульс для развития видеосервисов в РФ