Роскомнадзор обязал «Пикабу» и «ЯПлакалъ» передавать данные пользователей силовикам

Роскомнадзор внес сайты «Пикабу» и «ЯПлакалъ» в реестр организаторов распространения информации в сети интернет (ОРИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно Федеральному закону № 97-ФЗ, эти сайты теперь обязаны собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам.

После вступления в силу федерального закона № 374-ФЗ («пакет Яровой»), «Пикабу» и «ЯПлакалъ» должны будут предоставлять спецслужбам содержимое переписок, звонков и любых других действий. Пока в реестре зарегистрированы 263 организатора распространения информации.

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