СМИ: 15 тысяч частных камер скомпрометированы в Москве

Минимум 15 тысяч частных камер в Москве скомпрометированы, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник в хакерских кругах.

Речь идет о камерах в частных организациях, а не о городской системе видеонаблюдения, подчеркивается в материале.

По словам источника, злоумышленники планируют использовать доступ к камерам для создания альтернативной системы распознавания лиц.

Хакеры находят уязвимые устройства с помощью поисковика Shodan, после чего получают доступ к камере, рассказал независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов. Он пояснил, что видео с камер можно проводить через находящиеся в открытом доступе программы по идентификации лиц, а результат обработки сохранить в базу данных.

При этом подобные действия невозможны с камерами, входящими в городскую систему видеонаблюдения и передающих изображения в единый центр хранения и обработки данных, заявили изданию в департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы. Там подчеркнули, что потоки информации с городских камер находятся под контролем.

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