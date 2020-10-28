В работе Yota и Мегафон произошел сбой
Карина Казанцева
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В работе операторов Yota и Мегафон произошел сбой, сообщает сайт Downdetector, отслеживающий сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Перебои с Yota начались около шести часов вечера в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и других городах. Чаще всего пользователи жаловались на неработающий интернет.
Примерно в то же время возникли неполадки у Мегафона. Клиенты из Краснодара, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и других мест отмечали, что не работают интернет и связь.
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