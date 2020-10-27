Названы главные признаки прослушки телефона

Директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов назвал главные признаки прослушки телефона. Слова эксперта передает агентство «Прайм».

По словам Мясоедова, признаками прослушки телефона могут быть быстрая разрядка аккумулятора или перегрев гаджета, а также самопроизвольное включение и выключение аппарата.

Чтобы предотвратить слежку со стороны мошенников эксперт рекомендовал сменить сам гаджет, сим-карту, пароли или электронную почту, к которой привязано устройство. А при обнаружении в телефоне программ, которые вы не устанавливали, специалист советует удалить их.

При этом если телефон прослушивают родственники, то они легко снова получат доступ к смартфону и установят на него шпионское ПО, предупредил Мясоедов.

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