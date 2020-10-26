«Яндекс» раскрыл статистику по выдаче данных россиян госорганам
«Яндекс» впервые опубликовал отчет о запросах данных россиян от государственных органов.
Согласно статистике, с января по июнь 2020 года компания получила 15 376 запросов о пользовательских данных граждан России.
Из них 2 468 были отклонены, так как пришли по неофициальным каналам или же не соответствовали формальным требованиям.
Наибольшее число запросов касались пользовательских данных с сервисов «Почта», «Паспорт» и «Такси».
В «Яндексе» пояснили, что законодательство России предполагает, что полномочия запрашивать данные и сведения есть у МВД, Следственного комитета, Прокуратуры, ФАС, ФТС, судов и некоторых других органов.
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