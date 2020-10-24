Суд в США разрешил не закрывать доступ к WeChat в магазинах приложений Apple и Google

Суд в штате Калифорния оставил в силе свое постановление о блокировке запрета компаниям Apple и Google размещать в своих онлайн-магазинах мессенджер WeChat китайской компании Tencent, передает Reuters.

Таким образом, суд отклонил ходатайство Минюста США, в котором ведомство просило закрыть доступ к мессенджеру WeChat в этих магазинах приложений.

Ранее Минторг США постановил удалить мессенджер из магазинов приложений американских корпораций до 20 сентября. Это было после того, как ведомство также ввело с указанного дня запрет на скачивание на территории США мессенджера WeChat и приложения социальной сети TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance. 20 сентября суд заблокировал решение ведомства о запрете WeChat.

Власти США хотели отключить WeChat под предлогом возможного нарушения частной жизни и слежки за американскими гражданами, а также угрозы для национальной безопасности и внешней политики страны.

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