Продажи iPhone 12 и 12 Pro стартуют в России

Продажи новых моделей смартфонов Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартуют в России 23 октября. На этапе предзаказа спрос на линейку оказался традиционно высоким, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских ретейлеров.

Так, 80% всех предзаказов в России пришлось на модель iPhone 12 Pro, рассказал агентству вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин. По его словам, самой популярной стал iPhone 12 Pro на 256 Гб в цвете «тихоокеанский синий».

По данным ретейлеров, более 80% предзаказов пришлось на города-миллионники, в частности, на Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Красноярск и Екатеринбург.

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