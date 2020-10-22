Эксперт назвал главный недостаток iPhone 12

Первые обзоры нового смартфона Apple iPhone 12 Pro установили, что гаджет достаточно быстро разряжается, особенно при подключении к сетям 5G. Об этом сообщает издание Verge.

Отмечается, что после 2,5 часов использования нового iPhone с включенным экраном у него осталось 18% зарядки.

К таким же выводам пришли и авторы портала Engadget, которые обратили внимание на то, что пользователи, привыкшие к времени автономной работы iPhone 11, будут «немного разочарованы» низким показателем у новой модели.

Американская корпорация Apple представила новую линейку iPhone на прошлой неделе. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. В России продажи нового гаджета стартуют с 23 октября.

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