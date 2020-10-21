В РФ стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro

В России в среду, 21 октября, стартуют предзаказы на новые модели смартфонов от Apple — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей розничных сетей электроники.

Предзаказ можно сделать на сайте производителя и у крупнейших российских ритейлеров.

13 октября Apple представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны с 13 ноября.

Российские ритейлеры ожидают традиционно высокого спроса на новые iPhone.

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