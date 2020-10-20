В Google ответили на антимонопольный иск Минюста США

Компания Google заявила, что в антимонопольном иске Минюста США содержится много изъянов. Об этом пишет ТАСС.

«В сегодняшнем иске министерства юстиции имеется множество изъянов. Люди пользуются Google потому, что сделали самостоятельный выбор, а не потому, что их заставили сделать это или из-за отсутствия альтернатив», — приводится отрывок из заявления.

Google пообещал скоро опубликовать полный ответ на иск минюста.

Ранее сообщалось, что Минюст США обвинил Google в злоупотреблении своим положением в области онлайн-поиска, чтобы уничтожить конкуренцию, чем навредил потребителям.

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