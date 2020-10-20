США подали иск против Google за монополизацию рынка

Министерство юстиции США подало иск против компании Google, обвинив ее в монополизме, пишет агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Утверждается, что минюст обвинил Google в злоупотреблении своим положением в области онлайн-поиска, чтобы уничтожить конкуренцию, чем навредил потребителям.

Как сообщили источники, минюст также обвинит Google в том, что компания платит деньги с рекламы производителям телефонов, чтобы сделать свою поисковую систему используемой по умолчанию.

В настоящий момент рыночная стоимость материнская компания Alphabet Inc. оценивается в $1 трлн.

Ожидается, что дело поступит в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия.

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