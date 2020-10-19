Эксперт рассказал, как заблокировать телефонных мошенников

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова рассказала, что заблокировать злоумышленникам возможность дозвониться вам можно при помощи настроек телефона, операторов сотовой связи и специальных программ, передает агентство «Прайм».

По ее словам, операционная система на многих смартфонах обладает встроенной функцией блокировки вызовов от незнакомых номеров.

Эксперт также отметила, что для блокировки можно привлечь и своего сотового оператора. У крупных операторов есть услуги по ограничению нежелательных звонков. Среди них — «Черный список», «Антиспам», «SMS-фильтр».

«Интернет-компании тоже не отстают: есть специальные сайты с базами нежелательных звонков, которые предоставляют информацию абоненту после звонка», – сказала Пшеничникова.

Она добавила, что на смартфон также можно установить особое программное обеспечение или определитель номера.

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