Аудитория Telegram за месяц выросла на 1,2 млн человек

Аудитория мессенджера Telegram среди российских пользователей возросла за месяц на 1,2 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Mediascope.

Согласно данным фирмы, российская аудитория Telegram в августе 2020 года достигла 26,7 млн человек.

Так, мессенджер стал третьим по популярности в России после WhatsApp и Viber, которыми пользуются 70,6 млн и 36,2 млн человек. Следом за Telegram идет Google Чат с 22,5 млн пользователей и Messenger от Facebook — 7,1 млн человек.

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