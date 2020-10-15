YouTube ограничит распространение контента про теории заговоров

Видеохостинг YouTube расширит ограничительные меры в отношении контента, связанного с «вредоносными» теориями заговора, сообщается в официальном блоге компании.

«Сегодня мы расширяем нашу политику по борьбе с притеснениями и распространением ненависти, чтобы ограничить контент, содержащий теории заговора», – указано в сообщении.

При этом хостинг отмечает важность контекста, в котором упоминаются теории заговора. Так, освещение данного вопроса, не направленное против конкретных людей или защищенных групп, ограничиваться не будет.

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