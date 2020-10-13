В Microsoft заявили о срыве хакерской атаки, которая могла повлиять на выборы

Американская корпорация Microsoft заявила, что предотвратила масштабную хакерскую атаку, которая могла повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом сообщает CNN.

По словам вице-президента компании по безопасности Тома Берта, Microsoft отключила серверы ботнета Trickbot. Хакеры использовали его для распространения программ-вымогателей, а также запуска других кибератак, утверждает Берт.

В корпорации считают, что злоумышленники могли использовать программы-вымогатели, чтобы заразить компьютеры со списками избирателей или результатами выборов, после чего в установленное время начать «сеять хаос и недоверие».

По данным Microsoft, с 2016 года Trickbot заразил свыше миллиона компьютеров по всему миру. Исследования показали, что услугами ботнета пользовались как государства, так и криминальные группировки.

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